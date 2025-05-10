رئيس وزراء الهند يلتقي كبار القادة الأمنيين في بلاده

نيودلهي- (أ ب)

يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن في مقره عقب تصاعد التوترات مع باكستان.

ويشارك في الاجتماع وزير الدفاع راجنات سينج ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال وقادة الجيش والبحرية وسلاح الجو.

ونشر مكتب مودي مقطعا مصورا للاجتماع، حيث يظهر وهو يتحدث إلى المسؤولين.

وقالت الهند وباكستان إنهما لن تصعدا الأعمال العدائية حال ردت الأخرى بالمثل، بعدما أطلقت الدولتان الصواريخ عبر حدوديهما.

وهذا أحدث تصعيد في الصراع الذي اندلع بين الدولتين عقب هجوم دموي وقع الشهر الماضي في القسم الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه. وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم السبت، إن بلاده سوف تدرس خفض التصعيد حال لم تنفذ الهند المزيد من الهجمات. ولكن الوزير حذر من أنه إذا شنت الهند أي ضربات، "فسنرد".

وقال دار لقناة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية إنه نقل هذه الرسالة أيضا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عندما اتصل به بعد التحدث إلى نيودلهي قبل ساعتين.

وقالت قائدة الجناح الجوي الهندي فيوميكا سينج في مؤتمر صحفي، إن بلادها ملتزمة "بعدم التصعيد، شريطة أن يرد الجانب الباكستاني بالمثل". وأضافت أن القوات البرية الباكستانية شوهدت وهي تحشد قواتها نحو المناطق الأمامية، "مما يشير إلى نية هجومية لمزيد من التصعيد".

ويتعذر التحقق بشكل مستقل من الأعمال التي تنفذها الهند أو باكستان.