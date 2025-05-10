أوتشا: الأمم المتحدة وشركاؤها مستعدون لتكثيف تقديم المساعدات لغزة



وكالات

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن %70 من فلسطينيي قطاع غزة يوجدون في مناطق تضم قوات إسرائيلية أو تحت أوامر تهجير أو كليهما.

وقالت أوتشا، إن الفلسطينيون يموتون بقطاع غزة الذي يقع تحت حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي.

وأكدت أوتشا، أن منظمة الأمم المتحدة وشركاؤها مستعدون لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة فور رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس الماضي.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، في بيان اليوم السبت، إن الأمم المتحدة تحذر من استخدام إسرائيل للمساعدات في قطاع غزة "كطُعم لإجبار السكان على النزوح".

ومن جانبه، أكد متحدث الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، جيمس إلدر، أن خطة إسرائيل للمساعدات بغزة تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية وتفرض "استخدام تقنية التعرف على الوجه" شرطًا للحصول عليها.

ووسط تحذيرات دولية من انتشار المجاعة في قطاع غزة نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي مطلع مارس الماضي جميع المعابر الرئيسية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وافقت حكومة الاحتلال على توسيع العمليات العسكرية في غزة.