إعلان

الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود وضابطين في انفجار لغم شمالي غزة

01:30 م السبت 10 مايو 2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة 7 جنود وضابطين جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن الجنود المصابين ينتمون إلى لواء القدس، وقد أصيبوا جراء انفجار اللغم أثناء تنفيذ عملية تمشيط في شمال القطاع.

وبيّن أن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310، وقد جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشتبك عناصر من المقاومة الفلسطينية في معارك شبه يومية مع جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أعلن الأخير في 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة جيش الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان