الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود وضابطين في انفجار لغم شمالي غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة 7 جنود وضابطين جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن الجنود المصابين ينتمون إلى لواء القدس، وقد أصيبوا جراء انفجار اللغم أثناء تنفيذ عملية تمشيط في شمال القطاع.

وبيّن أن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310، وقد جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشتبك عناصر من المقاومة الفلسطينية في معارك شبه يومية مع جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أعلن الأخير في 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي.