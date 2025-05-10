الاتحاد الأوروبي يعتزم مواجهة جهود ترامب لجذب الشركات إلى أمريكا

نيويورك- (د ب أ)

يعتزم الاتحاد الأوروبي مواجهة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجذب الشركات إلى الولايات المتحدة من خلال تخفيف العبء التنظيمي للتكتل على قطاعات من السيارات إلى المواد الكيميائية إلى صناعة الطيران.

وقال ستيفان سيجورني، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية: "أفضل طريقة للدفاع عن النموذج الأوروبي هي القيام بذلك بشكل هجومي أيضًا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن "/اختيار أوروبا/ لم يكن من ضمن الحمض النووي (دي.إن.إيه) للاتحاد الأوروبي أو مفردات المفوضية، ولكن العالم أصبح أكثر ميلاً إلى الحمائية، ونحن بحاجة إلى تعزيز نموذجنا الأوروبي من حيث القدرة التنافسية".

وتابع: "لمواجهة عاصفة حرب ترامب التجارية، تطرح المفوضية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - مبادراتٍ لخفض الحواجز داخل سوقها الداخلية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 مليون نسمة.

ويتم بذل جهود عاجلة لتقليص البيروقراطية في محاولةٍ لتعزيز القدرة التنافسية المتعثرة للمنطقة.

ومن بين المجالات التي قد تستفيد في بادئ الأمر صناعات الصلب والسيارات والمواد الكيميائية؛ كما يجري النظر في الجهود المبذولة في الصناعات البحرية والجوية.