وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيًا مع وزيري خارجية الهند وباكستان سبل إنهاء المواجهات العسكرية

الرياض- (د ب أ )

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصالين هاتفيين، اليوم السبت، بكل من وزير الشؤون الخارجية في الهند سوبراهمانيام جايشانكار ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في باكستان الإسلامية إسحاق دار الجهود المبذولة لتهدئة التوترات ووقف التصعيد بين إسلام آباد ونيودلهي، وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم، أكد وزير الخارجية السعودي، خلال الاتصالين، حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة، وعلاقاتها الوثيقة والمتوازنة مع كلا البلدين الصديقين.

وكانت السعودية أعلنت عن إيفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير إلى الهند وباكستان سعيا لوقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية بين البلدين.

وجاء في بيان نشرته وكالة (واس) الليلة الماضية: "بتوجيه من قيادة المملكة العربية السعودية، قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة إلى الهند وباكستان يومي أول أمس الخميس وأمس الجمعة، وذلك في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية، والعمل على حل كافة الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية".