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الصين تدعو الهند وباكستان إلى الهدوء وضبط النفس

12:06 م السبت 10 مايو 2025

الصين

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بكين- (د ب أ)

أعربت الصين عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان، وحثت الطرفين على العودة إلى مسار التوصل لتسوية سياسية عبر الوسائل السلمية، بحسب بيان نشر على موقع وزارة الخارجية اليوم السبت، نقلاً عن متحدث باسم الوزارة.

وقالت بكين إنه يتعين على البلدين تجنب الإجراءات التي من شأنها تصعيد التوتر، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضافت أن بكين مستعدة للقيام بدور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

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الصين الهند باكستان
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