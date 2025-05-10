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باكستان: زلزال بقوة 3 ,5 درجات يهز إسلام آباد وخيبر بختونخوا

11:26 ص السبت 10 مايو 2025

مقياس ريختر

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إسلام آباد- (د ب أ)

هز زلزال بقوة 3 ,5 درجات على مقياس ريختر العاصمة الباكستانية إسلام آباد وأتوك وأجزاء من إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية صباح اليوم السبت.

ولم ترد بعد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب قناة جيونيوز الإخبارية الباكستانية.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية ،وقع الزلزال في الساعة 10:08 صباحا بالتوقيت المحلي.

كان مركز الزلزال في منطقة هندوكوش بأفغانستان على عمق 230 كيلومترا.

و تم الإبلاغ عن نشاط زلزالي في بيشاور ومردان وسوات وناوشيرا وسوابي وأتوك وشمال وزيرستان، من بين مواقع أخرى.

ويأتي النشاط الزلزالي بعد شهر تقريبا من وقوع زلزالين ضربا عدة مدن في جميع أنحاء إقليم خيبر بختونخوا وأزاد كشمير والبنجاب وأجزاء من أفغانستان.

يشار إلى أن الزلازل شائعة في باكستان، حيث تقع البلاد على حدود الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.

تشهد أجزاء كبيرة من جنوب آسيا نشاطا زلزاليا حيث تندفع الصفيحة الهندية شمالا نحو الصفيحة الأوراسية.

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