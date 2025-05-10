وزير خارجية باكستان: إسلام أباد سوف تدرس خفض التصعيد حال عدم شن الهند هجمات أخرى

إسلام أباد- (أ ب)

قال وزير خارجية باكستان، إسحاق دار، اليوم السبت، إن بلاده سوف تدرس خفض التصعيد حال لم تنفذ الهند المزيد من الهجمات.

ولكن الوزير حذر من أنه إذا شنت الهند أي ضربات، "فسنرد".

وقال دار لقناة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية إنه نقل هذه الرسالة أيضًا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عندما اتصل به بعد التحدث إلى نيودلهي قبل ساعتين.

وأضاف دار: "قمنا بالرد لأن صبرنا نفد. إذا توقفوا هنا، فسنفكر في التوقف أيضًا".

وأوضح الوزير لقناة جيو نيوز إنه قال خلال محادثته مع روبيو، "الكرة الآن في ملعب الهند"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف دار، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء: "الحرب ليست أولوية لنا... نحن نريد السلام حقا ولكن دون هيمنة أي دولة".

وقال دار إن تفاعلاته مع زعماء العالم، بمن فيهم روبيو ووزير الخارجية السعودي صباح اليوم السبت، كانت "إيجابية"، وأعرب عن أمله في أن تبدأ المحادثات مع الهند.

ولدى سؤاله عن وجود اتصال بين جيشي البلدين بعد الجولة الأخيرة من الهجمات، قال دار "تم تبادل الرسائل بين الجانبين".