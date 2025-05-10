وزير الخارجية الألماني الجديد يتحدث لأول مرة مع نظيره الأمريكي

برلين/واشنطن- (د ب أ)

تحدث وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو على الهاتف للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوزيران "الأولويات المشتركة مثل إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس في بيان إنهما بحثا أيضا الزيادة المحتملة في الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأوروبية.

وفي منشور على موقع "اكس" بعد الاتصال الهاتفي، وصف فاديفول المحادثة بأنها كانت "ممتازة".

وكتب فاديفول "شراكتنا عبر المحيط الأطلسي، بما في ذلك العلاقات القوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدعم لأوكرانيا- لا تزال مهمة للسلام والأمن".

وتحدث الوزيران بعد يوم من تحدث المستشار الألماني المنتخب حديثا، فريدريش ميرتس، مع الرئيس دونالد ترامب على الهاتف لأول مرة.