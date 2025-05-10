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مجموعة السبع تحث الهند وباكستان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

10:51 ص السبت 10 مايو 2025

الهند وباكستان

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أوتاوا- (أ ب)

حثت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى كلا من الهند وباكستان على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس"، مع اندلاع أعمال عدائية بين البلدين.

وقال بيان صادر عن كندا بالنيابة عن وزراء خارجية مجموعة السبع يوم الجمعة إن "التصعيد العسكري الجديد يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي. نشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين في كلا الجانبين".

وأضاف البيان "ندعو إلى خفض فوري للتصعيد ونشجع البلدين على الدخول في حوار مباشر من أجل التوصل إلى حل سلمي".

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