المواطنون الباكستانيون يؤكدون دعمهم للرد على الضربات الهندية

إسلام أباد- (أ ب)

على الرغم من الهجمات الهندية، ظلت الحياة في المدن الكبرى في باكستان طبيعية صباح اليوم السبت. وبمجرد أن علم المواطنون أن باكستان نفذت ضربة انتقامية ضد الهند، خرج سكان المدن الكبرى في جميع أنحاء باكستان يرفعون شعارات دعم للقوات المسلحة في البلاد.

وقال محمد أشرف (28 عاما)، الذي جاء إلى بازار أناركالي في لاهور لتناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر: "الحمد لله أننا قمنا أخيرا بالرد على العدوان الهندي".

وفي مدينة ملتان في البنجاب، قال محمد رضوان إن القوات المسلحة الباكستانية فازت بقلب الأمة بأكملها من خلال اتخاذ إجراءات قوية ضد الهند. وتابع الشاب "الشعب الباكستاني بأكمله متحد ضد العدوان الهندي".

وأضاف "أنا وعائلتي على استعداد دائما للتضحية بدمائنا من أجل باكستان وقواتها المسلحة".