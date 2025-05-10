باكستان: الهند أطلقت صواريخ على 3 قواعد جوية ونقوم بالرد

إسلام أباد- (أ ب)

قالت باكستان إن الهند أطلقت صواريخ على ثلاث قواعد جوية باكستانية داخل البلاد اليوم السبت، ولكن تم اعتراض معظمها، وإنها تقوم بشن ضربات انتقامية ضد الهند، وذلك في أحدث تصعيد في الصراع الذي اندلع بسبب مذبحة بالأسلحة وقعت الشهر الماضي وتحمل الهند باكستان المسؤولية عنها.

وقال الجيش الباكستاني إنه استخدم صواريخ "فتح" متوسطة المدى لاستهداف منشأة لتخزين الصواريخ الهندية وقواعد جوية في باثانكوت واودهامبور.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليفتانت جنرال أحمد شريف خلال كلمة متلفزة أن جميع أصول القوات الجوية الباكستانية آمنة في أعقاب الضربات الهندية. وأضاف أن بعض الصواريخ الهندية أصابت أيضا شرق البنجاب في الهند.

وقال شريف "هذا استفزاز على أعلى مستوى". ولم يصدر تعليق فوري من الهند.

وذكر التلفزيون الباكستاني الرسمي أن رئيس الوزراء شهباز شريف عقد اجتماعا لهيئة القيادة الوطنية، وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على برنامج الصواريخ في البلاد وغيرها من الأصول الاستراتيجية.

وتصاعدت التوترات بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا منذ الهجوم على موقع سياحي شهير في الشطر الهندي من إقليم كشمير في 22 أبريل/نيسان، والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا، معظمهم من السياح الهندوس. وألقت نيودلهي باللوم على باكستان لدعم الهجوم، وهو اتهام ترفضه إسلام أباد.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الصواريخ التي أطلقتها الهند استهدفت قاعدة نور خان الجوية في مدينة راولبندي وقاعدة موريد الجوية في مدينة تشاكوال وقاعدة رفيقي الجوية في مقاطعة جهانج في إقليم البنجاب الشرقي.

ولم يتم السماح بوصول وسائل الإعلام إلى القاعدة الجوية في راولبندي، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية، كما لم تكن هناك تقارير فورية بشأن سماع السكان أو رؤيتهم للضربات أو ما نتجت عنه.

وفي أعقاب الإعلان عن الرد الباكستاني، قال سكان في الشطر الهندي من إقليم كشمير إنهم سمعوا انفجارات قوية في أماكن متعددة في المنطقة، بما في ذلك في مدينتي سريناجار وجامو الكبيرتين، ومدينة أودهامبور.

وقال شيش بول فايد، كبير مسؤولي الشرطة السابق في المنطقة والمقيم في جامو: "الانفجارات التي نسمعها اليوم مختلفة عن التي سمعناها في الليلتين الماضيتين خلال هجمات الطائرات المسيرة... يبدو وكأنها حرب هنا."

وقال فايد إنه تم سماع دوي الانفجارات من مناطق بها قواعد عسكرية، مضيفا أنه يبدو أن مواقع للجيش تعرضت للاستهداف.

ولم يكن هناك تعليق فوري من وزارتي الدفاع والخارجية في الهند.