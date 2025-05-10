باكستان تدعو لاجتماع طارئ للهيئة النووية وسط تصعيد مع الهند

إسلام أباد- (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى اجتماع طارئ للهيئة النووية في البلاد وسط تصعيد كبير في الصراع المسلح مع الهند، حسبما قال مسؤولون.

وقال وزير الخارجية إسحاق دار إنه من المتوقع أن تعقد هيئة القيادة الوطنية، وهي الهيئة التي تتخذ القرارات السياسية المتعلقة بالترسانة النووية والصواريخ الباكستانية، اجتماعا اليوم السبت.

وتمت الدعوة لعقد الاجتماع بعد ساعات من إطلاق الهند وباكستان صواريخ على بعضهما البعض، وزعمهما تدمير قواعد جوية في تصعيد كبير بين الدولتين المسلحتين نوويا.

يذكر أن الهند وباكستان قامتا بتفجيرات نووية في عام 1998 وتتنافسان في سباق صاروخي بشكل غير رسمي.