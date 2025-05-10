باكستان تستهدف منظومة الدفاع الجوي الهندية بصاروخ فرط صوتي

إسلام آباد- (د ب أ)

أعلنت باكستان اليوم السبت أنها دمرت منظومة دفاع جوي هندية بصاروخ فرط صوتي.

وقال الجيش الباكستاني في بيان إنه هاجم مدينة أدامبور الهندية في ولاية البنجاب، ما أدى إلى تدمير "منظومة إس- 400" تقدر قيمتها بـ 5 ,1 مليار دولار.

ونفت وسائل الإعلام الهندية صحة التقرير، ونقلت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" عن ممثل عسكري هندي قوله إن المنظومة لم تتعرض للضرب.

وتعتبر الصواريخ الفرط صوتية خطيرة بشكل خاص لأنها تنطلق بسرعات عالية جدًا، مما يجعل من الصعب على أنظمة الدفاع الجوي اعتراضها.

وجاء البيان بعد أن قالت باكستان في وقت سابق إنها شنت هجمات متعددة على الهند بعد صد ثلاث ضربات هندية، مع استمرار تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.