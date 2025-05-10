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الأونروا: 550 طالبا فلسطينيا تركوا مدارسهم في القدس الشرقية

10:12 ص السبت 10 مايو 2025

الأونروا

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القدس- (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، بأن 550 طالبا تركوا مدارسهم في القدس الشرقية.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "دخلت القوات الإسرائيلية المدججة بالسلاح أول أمس الخميس ثلاث مدارس للأونروا في مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة، بقصد إنفاذ أوامر الإغلاق غير الشرعية الصادرة قبل شهر واحد، مما أجبر أكثر من 550 فتاة وفتى على ترك مدارسهم".

وأضافت أن "الأونروا اضطرت نتيجة لذلك إلى إجلاء جميع الأطفال عبر المدارس الست التي تديرها في القدس الشرقية"، مشيرة إلى أن "هذا هجوم صارخ على حق الأطفال في التعليم".

وأكدت ضرورة دعم تفويض الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية - الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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