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الهند تعلن مقتل 5 في هجمات باكستانية بكشمير

06:53 ص السبت 10 مايو 2025

الجيش الهندي

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وكالات
أصدر الجيش الهندي صباح السبت بيانًا أكد فيه بدء باكستان شن هجمات مضادة على عدة مناطق هندية، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، ردًا على استهداف صواريخ هندية 3 قواعد جوية باكستانية ليلًا، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز".

ووصف الجيش الهندي الهجمات الباكستانية بأنها "محاولة سافرة لانتهاك السيادة وتعريض المدنيين للخطر"، مؤكدًا أنه "سيحبط مخططات العدو"، كما أعلن رصد عدد من المسيّرات المسلحة التي حلّقت فوق مدينة أمريتسار، قبل أن تدمرها وحدات الدفاع الجوي الهندية.

وأكد الجيش استمرار الهجمات الباكستانية بالمسيّرات والذخيرة على طول الحدود الغربية، بينما أعلنت الشرطة مقتل 5 أشخاص في منطقة غامو بإقليم كشمير في الجانب الهندي، نتيجة الهجمات الصباحية.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسلو "فرانس برس" بسماع انفجارات قوية في مدينة سريناغار، وسط تصعيد غير مسبوق.

ووسط هذه الأجواء المتوترة، أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية إغلاق 32 مطارًا في أنحاء البلاد، في إجراء احترازي يعكس تصاعد حدة المواجهات مع إسلام آباد.

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الجيش الهندي مقتل 5 في هجمات باكستانية كشمير
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