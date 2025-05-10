الجيش الهندي يعلن تعرض مناطق حدودية لهجمات باكستانية جديدة



وكالات

أعلن الجيش الهندي، بحسب ما نقلته سكاي نيوز، أن مناطق حدودية عدة تعرضت مجددًا لهجمات من الجانب الباكستاني، في تصعيد جديد للتوتر العسكري بين البلدين.

وأكدت المصادر الهندية أن الهجمات وقعت قرب خط المراقبة الفاصل بين الدولتين، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو خسائر محددة حتى الآن. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من الضربات المتبادلة والتصريحات المتصاعدة بين نيودلهي وإسلام آباد، وسط قلق دولي من تدهور الوضع الأمني في جنوب آسيا.