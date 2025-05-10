وزير التخطيط الباكستاني: نرفض تجاوز العتبة النووية وندعو الهند للحوار



وكالات

صرح وزير التخطيط الباكستاني في بيان نقلته رويترز، قائلاً: "نكره أن نرى العتبة النووية يجري تجاوزها"، مشددًا على أهمية منع تصعيد التوترات النووية في المنطقة. وأضاف الوزير أنه يأمل في أن تتجه الهند نحو خفض التصعيد، داعيًا إلى العودة إلى الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات المتصاعدة بين البلدين.

وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أكد الوزير الباكستاني أن الوضع الراهن يتطلب حذرًا شديدًا من الجانبين، داعيًا الهند إلى اتخاذ خطوات لتجنب التصعيد العسكري أكثر من ذلك. وتعد هذه التصريحات رسالة قوية من باكستان تجاه الهند وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة بعد الهجمات المتبادلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تواصل باكستان متابعة الوضع عن كثب وتبذل الجهود لتجنب المزيد من التصعيد العسكري، مؤكدة على أهمية الحلول السلمية والديبلوماسية لتفادي العواقب الوخيمة.