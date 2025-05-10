الجيش الباكستاني: رئيس الوزراء شهباز شريف يدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية



وكالات

أعلن الجيش الباكستاني عن دعوة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية، وذلك في خطوة تأتي في وقت حساس بعد التصعيد العسكري الأخير مع الهند.

ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز، تم دعوة أعضاء الهيئة العليا للأمن القومي والقيادة العسكرية لمناقشة التطورات الأخيرة على الحدود وتقييم الوضع الأمني في المنطقة. ويعكس هذا الاجتماع الأهمية القصوى التي توليها الحكومة الباكستانية للتعامل مع التصعيد العسكري المتزايد في ظل الهجمات المتبادلة والتهديدات بين الجانبين الهندي والباكستاني.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الإجراءات الاحترازية لتوجيه الردود اللازمة على الهجمات الأخيرة وتعزيز الجاهزية الدفاعية في مواجهة أي تصعيد محتمل. لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الموضوعات التي ستناقش في الاجتماع، لكن الأوساط السياسية والعسكرية تترقب ما ستسفر عنه هذه المناقشات في ظل الظروف الراهنة.