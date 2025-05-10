إعلان

الجيش الباكستاني: رئيس الوزراء شهباز شريف يدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية

05:17 ص السبت 10 مايو 2025

رئيس الوزراء شهباز شريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن الجيش الباكستاني عن دعوة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية، وذلك في خطوة تأتي في وقت حساس بعد التصعيد العسكري الأخير مع الهند.

ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز، تم دعوة أعضاء الهيئة العليا للأمن القومي والقيادة العسكرية لمناقشة التطورات الأخيرة على الحدود وتقييم الوضع الأمني في المنطقة. ويعكس هذا الاجتماع الأهمية القصوى التي توليها الحكومة الباكستانية للتعامل مع التصعيد العسكري المتزايد في ظل الهجمات المتبادلة والتهديدات بين الجانبين الهندي والباكستاني.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الإجراءات الاحترازية لتوجيه الردود اللازمة على الهجمات الأخيرة وتعزيز الجاهزية الدفاعية في مواجهة أي تصعيد محتمل. لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الموضوعات التي ستناقش في الاجتماع، لكن الأوساط السياسية والعسكرية تترقب ما ستسفر عنه هذه المناقشات في ظل الظروف الراهنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الوزراء شهباز شريف الجيش الباكستاني اجتماع لهيئة القيادة الوطنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الهند تُشعل التوتر.. والجيش الباكستاني يتوعد برد قاسٍ
"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بإصدار بيان بالحقائق
بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان
مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين