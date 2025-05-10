مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات



وكالات

أفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن مسيرات باكستانية قد حلقت اليوم في سماء العاصمة الهندية نيودلهي، في خطوة تأتي في وقت حساس وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وفقًا لما تم نقله من مصادر إعلامية باكستانية، فإن هذه المسيرات تم رصدها أثناء تحليقها فوق العاصمة الهندية، مما زاد من حدة القلق الأمني في المنطقة. ولم تذكر التقارير مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة هذه المسيرات أو الهدف منها، لكن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد تصعيدًا عسكريًا بين البلدين، بعد سلسلة من الهجمات المضادة والاشتباكات الحدودية.

تستمر السلطات الهندية في متابعة الوضع عن كثب، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الهندية بشأن الحادثة حتى الآن.