إعلان

مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات

04:46 ص السبت 10 مايو 2025

طائرات مسيرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات
أفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن مسيرات باكستانية قد حلقت اليوم في سماء العاصمة الهندية نيودلهي، في خطوة تأتي في وقت حساس وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وفقًا لما تم نقله من مصادر إعلامية باكستانية، فإن هذه المسيرات تم رصدها أثناء تحليقها فوق العاصمة الهندية، مما زاد من حدة القلق الأمني في المنطقة. ولم تذكر التقارير مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة هذه المسيرات أو الهدف منها، لكن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد تصعيدًا عسكريًا بين البلدين، بعد سلسلة من الهجمات المضادة والاشتباكات الحدودية.

تستمر السلطات الهندية في متابعة الوضع عن كثب، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الهندية بشأن الحادثة حتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرات باكستانية تحلق سماء نيودلهي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الهند تُشعل التوتر.. والجيش الباكستاني يتوعد برد قاسٍ
"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بإصدار بيان بالحقائق
بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان
مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين