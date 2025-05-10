دوي انفجارات في مدينتي أمريتسار وجامو الهنديتين وسط تصاعد التوترات



وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية، دوي انفجارات متعددة في مدينتي أمريتسار وجامو في الهند، في وقت يشهد فيه الوضع العسكري توترًا كبيرًا بين الهند وباكستان. وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية، تم سماع الانفجارات في وقت متزامن، ما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين، في وقت حساس للغاية في ظل التصعيد العسكري الجاري.

تأتي هذه الانفجارات بعد سلسلة من الهجمات العسكرية بين البلدين، حيث كان الجيش الباكستاني قد استهدف مؤخرًا قاعدة باثانكوت الجوية وقاعدة أودامبور الجوية في الهند، فضلاً عن ضرب مواقع لصواريخ براهموس الهندية. هذه التفجيرات في مدن هندية تعكس الأجواء المتوترة في المنطقة والتي تزداد سوءًا يوما بعد يوم، وسط تبادل الهجمات والاتهامات بين الجانبين.

من جهتها، لم تصدر السلطات الهندية أي تصريحات رسمية بعد حول تفاصيل الانفجارات أو الخسائر الناجمة عنها، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن الأجهزة الأمنية قد قامت بتطويق الأماكن المتضررة.