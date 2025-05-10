نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

نجل محمود عبد العزيز: اسم بوسي شلبي لم يرد في إعلام الوراثة.. وخسرت كل درجات التقاضي

كشف الإعلامي عمرو أديب عن تطورات جديدة في الأزمة القائمة بين أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، مشيرًا إلى تلقيه اتصالًا من محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر" مساء الجمعة، أن بوسي شلبي قد رفعت دعوى قضائية "رجعة" بعد وفاة الفنان الراحل، إلا أنها خسرت جميع درجات التقاضي في هذه القضية، على الرغم من تقديمها كافة المستندات التي بحوزتها.

عمرو أديب عن زواج محمود عبد العزيز وبوسي شلبي: قطعة أرض تقف وراء هذا الخلاف

علق الإعلامي عمرو أديب بشكل مثير على الجدل بشأن صحة الزواج الذي جمع الفنان الراحل محمود عبد العزيز بالإعلامية بوسي شلبي خلال حياته.

وقال أديب، في برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة، إن ثمة أنباء تتردد عن قطعة أرض تقف وراء هذا الخلاف المتفجر في الوقت الحالي، وعما إذا كانت بوسي شلبي تستحق نصيبًا من الميراث أم لا.

كفاية إنكار.. "أديب" يطالب الحكومة بالكشف عن حقيقة "البنزين المغشوش"

علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل الذي أثير بشأن شكاوى مواطنين مما قيل إنه بنزين مغشوش في محطات وقود.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "كالعادة، في الأول طلعت البيانات إياها، إحنا زي الفل معندناش حاجة ومحطاتنا كلها زي الفل.. رغم الناس بالمئات عربياتها واقفة في الشارع".

"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بكشف الحقائق

علق الإعلامي مصطفى بكري على أزمة البنزين المغشوش، قائلاً: " ما حدث ليس صدفة، بل مشكلة كبيرة تقف خلفها مافيا منظمة وعصابة كبرى يجب كشفها وتقديمها للعدالة".

وأكد بكري، خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن "غش البنزين وخلطه بالمواد ومواد أخرى ليس مجرد شائعات، دي بالفعل حقيقة واضحة تضرر منها العديد من ملاك السيارات، مشددًا على ضرورة إصدار بيان عاجل من وزارة البترول لتوضيح الحقائق خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الوطن.

نقيب الفلاحين يكشف عن إجمالي الإنتاجية المتوقعة من القمح بالموسم الحالي

علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على بشائر موسم حصاد القمح الذي انطلق بالفعل في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعرب عن تفاؤله بالإنتاجية والمردود الاقتصادي لهذا المحصول الاستراتيجي.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الرادار الاقتصادي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن محصول القمح يحتل الصدارة كأكبر مساحة زراعية في مصر، حيث تبلغ المساحة المزروعة نحو 3 ملايين فدان مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 10 ملايين طن من القمح.