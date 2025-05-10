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باكستان تبدأ عملية عسكرية ردًا على الهجوم الصاروخي الهندي

02:59 ص السبت 10 مايو 2025

قوات الأمن الباكستانية أرشيفية

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وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الباكستاني، نقلًا عن مصادر أمنية، أن القوات الباكستانية بدأت عملية عسكرية ردًا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف ثلاث قواعد جوية داخل أراضيها، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز
.

ووفق المعلومات الأولية، فقد شملت العملية قصفًا مدفعيًا وتحركات جوية محدودة على طول الخط الفاصل في كشمير، دون إعلان تفاصيل أوسع حول حجم الرد أو أهدافه المباشرة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان الجيش الباكستاني اعتراض غالبية الصواريخ الهندية، وإغلاق المجال الجوي حتى الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، في حين شهدت مدينة بيشاور دوي انفجارات يُعتقد أنها مرتبطة بالتصعيد الجاري.

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القوات الباكستانية عملية عسكرية ردًا على الهجوم الصاروخي الهندي
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