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الجيش الباكستاني: دفاعاتنا الجوية اعترضت غالبية الصواريخ الهندية

02:31 ص السبت 10 مايو 2025

الجيش الباكستاني

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وكالات
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، أنّ أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض غالبية الصواريخ التي أطلقتها الهند تجاه عدة قواعد عسكرية داخل البلاد.

وأكد المتحدث باسم الجيش، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القواعد المستهدفة شملت 3 منشآت تابعة للقوات الجوية، مشددًا على أن الأصول الجوية لا تزال في أمان، رغم التصعيد المفاجئ من الجانب الهندي.

وكانت هيئة المطارات الباكستانية قد قررت في وقت سابق إغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات حتى الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، كإجراء احترازي عقب الهجوم.

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الجيش الباكستاني أنظمة الدفاع الجوي اعتراض غالبية الصواريخ
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