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باكستان تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات حتى ظهر السبت

02:24 ص السبت 10 مايو 2025

باكستان

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وكالات

أعلنت هيئة المطارات الباكستانية، صباح اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي في أنحاء البلاد أمام جميع الرحلات الجوية، حتى الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وجاء القرار في أعقاب تصاعد التوترات مع الهند، بعد قصف صاروخي استهدف 3 قواعد جوية باكستانية، في هجوم نسب إلى القوات الهندية. ويُعد هذا الإجراء مؤشرًا واضحًا على رفع مستوى التأهب الأمني والعسكري داخل البلاد.

ولم تصدر السلطات تفاصيل إضافية حول أسباب الإغلاق، واكتفت بالإشارة إلى أن القرار مؤقت ويخضع للمراجعة وفقًا للتطورات.

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