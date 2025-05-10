إعلان

الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة

02:01 ص السبت 10 مايو 2025

الجيش الباكستاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات
كشف الجيش الباكستاني أن 3 قواعد تابعة للقوات الجوية تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الهند، في تصعيد جديد للأزمة المتفاقمة بين الجارتين.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، تأكيده وقوع الهجوم، مشيرًا إلى أن الرد الباكستاني سيكون حتميًا، وقال: "على الهند أن تنتظر ردّنا الآن".

وأوضح المتحدث أن أصول القوات الجوية لا تزال آمنة حتى اللحظة، رغم استهداف عدة منشآت عسكرية، ما يعكس استعداد الجيش الباكستاني للتعامل مع هذا التصعيد.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق عن استهداف قواعد عسكرية لم يحدد عددها، قبل أن يؤكد اليوم أن 3 قواعد جوية على الأقل تعرّضت لهجوم مباشر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الباكستاني الهند تستهدف 3 قواعد جوية صواريخ دقيقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الهند تُشعل التوتر.. والجيش الباكستاني يتوعد برد قاسٍ
"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بإصدار بيان بالحقائق
بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان
مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين