الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة



وكالات

كشف الجيش الباكستاني أن 3 قواعد تابعة للقوات الجوية تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الهند، في تصعيد جديد للأزمة المتفاقمة بين الجارتين.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، تأكيده وقوع الهجوم، مشيرًا إلى أن الرد الباكستاني سيكون حتميًا، وقال: "على الهند أن تنتظر ردّنا الآن".

وأوضح المتحدث أن أصول القوات الجوية لا تزال آمنة حتى اللحظة، رغم استهداف عدة منشآت عسكرية، ما يعكس استعداد الجيش الباكستاني للتعامل مع هذا التصعيد.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق عن استهداف قواعد عسكرية لم يحدد عددها، قبل أن يؤكد اليوم أن 3 قواعد جوية على الأقل تعرّضت لهجوم مباشر.