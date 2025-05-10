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الهند تُشعل التوتر.. والجيش الباكستاني يتوعد برد قاسٍ

01:48 ص السبت 10 مايو 2025

الجيش الباكستاني

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وكالات

اتهم متحدث باسم الجيش الباكستاني، اليوم، القوات الهندية بشن هجمات صاروخية استهدفت عدة قواعد عسكرية داخل باكستان، دون الكشف عن تفاصيل الخسائر أو المواقع المحددة.

وقال المتحدث، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الهند "عليها أن تنتظر ردّنا الآن"، في إشارة إلى تصعيد محتمل في التوترات العسكرية بين البلدين.

وأضاف أن أصول القوات الجوية الباكستانية "لا تزال آمنة حتى الآن"، في محاولة لطمأنة الداخل الباكستاني والتأكيد على استعداد الجيش لأي تحركات مستقبلية.

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الجيش الباكستاني هجمات صاروخية قواعد عسكرية داخل باكستان عليها أن تنتظر ردّنا الهند
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الهند تُشعل التوتر.. والجيش الباكستاني يتوعد برد قاسٍ
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