إعلان

والدة أسير إسرائيلي: هدفنا إسقاط نتنياهو قبل أن يقتل أبناءنا

10:35 م الخميس 01 مايو 2025

نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يمهد لتوسيع العملية العسكرية بما قد يؤدي إلى مقتل الأسرى"، مؤكدة أن العائلات لم تعد تثق في وعود الحكومة.

وأضافت: "هدفنا الأعلى هو إسقاط نتنياهو من الحكم، وإرسال أعضاء حكومته الدموية إلى منازلهم قبل أن يتسببوا في مقتل أبنائنا."

كانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد، غدًا، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة والمصادقة على خطط عسكرية تهدف إلى توسيع نطاق العمليات في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، إلى جانب كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسرى الإسرائيليين غزة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الأسرى الإسرائيليين في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات