والدة أسير إسرائيلي: هدفنا إسقاط نتنياهو قبل أن يقتل أبناءنا

وكالات

قالت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يمهد لتوسيع العملية العسكرية بما قد يؤدي إلى مقتل الأسرى"، مؤكدة أن العائلات لم تعد تثق في وعود الحكومة.

وأضافت: "هدفنا الأعلى هو إسقاط نتنياهو من الحكم، وإرسال أعضاء حكومته الدموية إلى منازلهم قبل أن يتسببوا في مقتل أبنائنا."

كانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد، غدًا، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة والمصادقة على خطط عسكرية تهدف إلى توسيع نطاق العمليات في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، إلى جانب كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.