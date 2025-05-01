والتز بعد إقالته من منصبه: يشرفني مواصلة خدمتي للرئيس ترامب والأمة

وكالات

عبّر مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي المقال، عن فخره بتعيينه سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مؤكدًا استمراره في دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال والتز في أول تعليق له بعد التغيير المفاجئ في منصبه: "يشرفني للغاية أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب ولأمتنا العظيمة".

ويأتي تصريح والتز بعد إعلان ترامب تعيين السيناتور ماركو روبيو مستشارًا مؤقتًا للأمن القومي، وسط أنباء عن إعادة ترتيب واسعة داخل مجلس الأمن القومي في ولايته الثانية.