المشتبه بارتكابه حادث دهس أطفال باليابان للشرطة: " سئمت وتعبت من كل شئ"

(أ ب)

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل للاشتباه في قيامه بدهس سبعة أطفال بسيارته أثناء عودتهم إلى منازلهم، ما أدى إلى إصابتهم جميعا، أحدهم إصابته خطيرة.

وقال مسؤولون إن الشرطة تتعامل مع القضية على أنها محاولة قتل وليست قيادة متهورة، وذلك لأن المشتبه به، يوكي يازاوا "28 عاما" أخبر المحققين أنه "سئم وتعب من كل شيء" وإنه قاد سيارته اليوم الخميس، صوب الأطفال قاصدا قتلهم.

وقالت شرطة مقاطعة أوساكا إنه تم إلقاء القبض على يازاوا في مكان الحادث وإنه يواجه اتهامات بالشروع في القتل.

وأضافت الشرطة إن أعمار التلاميذ المصابين تتراوح بين 7 و8 سنوات وإنهم كانوا عائدين إلى منازلهم من مدرسة ابتدائية قريبة.

وقالت شرطة أوساكا إن فتاة "7 أعوام" أصيبت بكسر في الفك، بينما أصيب الستة الآخرون - وجميعهم من الصبيان - بجراح طفيفة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مشهدا لسيارات إسعاف متوقفة في شارع خلفي ضيق والمسعفين يقدمون الإسعافات الأولية للأطفال.

يشار إلى أن جرائم العنف نادرة في اليابان، ولكن في السنوات الأخيرة شهدت البلاد عددا من الهجمات التي اُستخدمت فيها سكاكين أو متفجرات بدائية الصنع.