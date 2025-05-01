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ترامب يعلن تعيين ماركو روبيو مستشارًا للأمن القومي مؤقتًا ووالتز سفيرًا لدى الأمم المتحدة

09:59 م الخميس 01 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، سيتولى منصب مستشار الأمن القومي بشكل مؤقت، خلفًا لمايك والتز.

وأوضح ترامب، في تصريح عاجل، أن والتز سيُعيّن سفيرًا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما يفتح الباب أمام تعديل في تركيبة فريقه للأمن القومي خلال ولايته الثانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الجدل حول أداء والتز في إدارة ملفات الأمن القومي، لا سيما ما يتعلق بالتسريبات الأخيرة وخلافاته مع مسؤولين في البيت الأبيض.

ويُعد روبيو من أبرز الشخصيات الجمهورية على الساحة السياسية، وسبق أن خاض الانتخابات التمهيدية للرئاسة عام 2016، ويتمتع بخبرة واسعة في قضايا الأمن القومي والعلاقات الخارجية من موقعه في مجلس الشيوخ.

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ترامب الرئيس الأمريكي ولاية فلوريدا ماركو روبيو مجلس الشيوخ الأمريكي
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