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رئيس أركان بريطانيا يرفض الرد على سؤال عن تورط جيشه في الحرب على غزة- فيديو

09:49 م الخميس 01 مايو 2025

رئيس أركان الجيش البريطاني

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وكالات

رفض رئيس أركان الجيش البريطاني الرد على سؤال صحفي وُجه إليه حول تورط سلاح الجو الملكي البريطاني في تنفيذ أكثر من 500 رحلة مراقبة فوق قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، يُعتقد أن معلوماتها الاستخبارية تم نقلها إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقاطع أحد الصحفيين رئيس أركان الجيش البريطاني: "هل أنت عار على بدلتك العسكرية؟"، مشيرا إلى الدور البريطاني المحتمل في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع، الأمر الذي لم يجب عليه رئيس الأركان، وتجنب التعليق بشكل كامل.

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قطاع غزة سلاح الجو الملكي البريطاني جيش الاحتلال الإسرائيلي رئيس أركان الجيش البريطاني
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