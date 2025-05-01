زيلينسكي يعلق على اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده وقعت اتفاقًا جديدًا مع الولايات المتحدة بشأن قطاع المعادن، مؤكدًا أن الاتفاق لا يتضمن أي ديون، بل يشمل إنشاء صندوق مخصص لإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وفي تصريحات له، شدد زيلينسكي على حرص بلاده على تنفيذ الاتفاق دون تأخير، مشيرًا إلى أن التعاون مع واشنطن في هذا المجال يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات أوكرانيا الصناعية والاقتصادية.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره للفريقين الأوكراني والأمريكي الذين أنجزوا الاتفاق، واصفًا إياه بأنه مثال للتعاون المثمر الذي يساهم في دعم دفاعات بلاده.

وفي سياق متصل، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون الدعم للجيش الروسي، ضمن جهود أوسع لوقف مصادر تمويل الحرب وتعزيز الردع الاقتصادي في مواجهة موسكو.