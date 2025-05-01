إعلان

زيلينسكي يعلق على اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة

09:38 م الخميس 01 مايو 2025

فولوديمير زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده وقعت اتفاقًا جديدًا مع الولايات المتحدة بشأن قطاع المعادن، مؤكدًا أن الاتفاق لا يتضمن أي ديون، بل يشمل إنشاء صندوق مخصص لإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وفي تصريحات له، شدد زيلينسكي على حرص بلاده على تنفيذ الاتفاق دون تأخير، مشيرًا إلى أن التعاون مع واشنطن في هذا المجال يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات أوكرانيا الصناعية والاقتصادية.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره للفريقين الأوكراني والأمريكي الذين أنجزوا الاتفاق، واصفًا إياه بأنه مثال للتعاون المثمر الذي يساهم في دعم دفاعات بلاده.

وفي سياق متصل، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون الدعم للجيش الروسي، ضمن جهود أوسع لوقف مصادر تمويل الحرب وتعزيز الردع الاقتصادي في مواجهة موسكو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة اتفاقية المعادن أوكرانيا واشنطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات