الخارجية الإيرانية تدين العقوبات الامريكية الجديدة ضد إيران

(أ ب)

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الخميس، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد إيران وهددها بتحمل العواقب.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت العقوبات الجديدة وراء تأجيل المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي كان مقررا لها يوم السبت.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، قوله في وقت سابق في تدوينة على منصة اكس:"تم تأجيل جولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة التي كان من المقرر عقدها يوم السبت 3 مايو إلى وقت لاحق لأسباب لوجستية".

وأضاف: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد بعد الاتفاق بين الطرفين.

ونشر الصحفي الإيراني عباس أصلاني في تدوينة له على منصة إكس، أنه يبدو أن هناك "خلافات داخلية في الرأي داخل الإدارة الأمريكية" وتغييرات في الشروط التي تم تحديدها في الجولات السابقة من المحادثات التي عقدت في مسقط وروما، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأفاد موقع "إيران نوانسيز "، موقع إخباري مقرب من الحكومة في طهران، بأن "شكوك إيران تزايدت في جدية الولايات المتحدة ونزاهتها في المفاوضات النووية الجارية".

وقد يؤدي التأجيل أيضا إلى عرقلة جولة من المحادثات بين ممثلين من إيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة كان من المقرر عقدها يوم غد الجمعة، وفقا لمصادر في طهران، بحسب (د ب أ).

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على عدد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران، متهمة إياها بالتورط في تجارة البتروكيماويات الإيرانية ونقلها إلى دول ثالثة ومساعدة إيران على التهرب من العقوبات.

كما اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية طهران بمواصلة "تأجيج الصراع في الشرق الأوسط، وتطوير برنامجها النووي، ودعم شركائها الإرهابيين ووكلائها".

وقالت إن الولايات المتحدة تعمل على وقف تدفق الإيرادات المستخدمة لتمويل هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.