بقائي: تأجيل المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية جاء باقتراح من وزير خارجية عُمان

طهران- (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي هو صاحب اقتراح تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية.

وأكد إسماعيل بقائي ، في تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية اليوم مجدداً على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستفادة من الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق المصالح المشروعة والقانونية للشعب الإيراني، وإنهاء العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تستهدف الحقوق الإنسانية ورفاهية كل فرد من أفراد الشعب الإيراني.

وأوضح أن الوفد الإيراني، ومنذ بدء مشاركته في المفاوضات، حدد إطاراً واضحاً يستند إلى المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية ووفقاً للقانون الدولي، بما يخص الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنهاء العقوبات غير القانونية، وقد أظهر جديته في إجراء مفاوضات قائمة على النتائج، بهدف التوصل إلى تفاهم عادل، معقول، ومستدام، وسيواصل هذا النهج بثبات وقوة.

وكان البوسعيدي قد أعلن فى وقت سابق عن تأجيل الجولة الرابعة من المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية، التى كان مقررا عقدها بعد غد السبت في روما ، لأسباب لوجستية، ومشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد المباحثات فى وقت لاحق.