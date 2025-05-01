جنوب أفريقيا تسحب قواتها لحفظ السلام من شرقي الكونغو الديمقراطية

(أ ب)

قالت القوات المسلحة الجنوب أفريقية اليوم الخميس إنها بدأت سحب قواتها لحفظ السلام من شرقي الكونغو الديمقراطية الذي يسيطر عليه المتمردون.

وقالت قوة الدفاع الوطني الجنوب أفريقية إن القوات بدأت في الخروج في وقت سابق من الأسبوع الجاري وستسافر إلى تنزانيا عبر رواندا المجاورة وتعود إلى جنوب أفريقيا من هناك.

وبدأت قوات حفظ السلام الخاصة بمالاوي وتنزانيا أيضا في الانحساب من الكونغو الديمقراطية . وساهمت الدول الثلاث بجنود في قوة حفظ سلام لكنها حوصرت في شرقي الكونغو الديقراطية بعدما شن متمردو حركة إم 23 هجوما في أواخر يناير وسيطروا على مدينة جوما ذات الأهمية الاستراتيجية إضافة إلى مدينة كافو.

ولقي 14 جنديا من جنوب أفريقيا وثلاثة جنود من مالاوي حتفهم في القتال ضد حركة إم 23 في يناير الماضي.

وأدى القتال إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص ونزوح نحو 7 ملايين آخرين.