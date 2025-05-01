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يديعوت أحرونوت: جندي إسرائيلي تُرك وحيدًا في وسط غزة لمدة 40 دقيقة

09:08 م الخميس 01 مايو 2025

جندي إسرائيلي تُرك وحيدًا في وسط غزة لمدة 40 دقيقة

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وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن حادثة وصفتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالخطيرة، حيث تُرك جندي من وحدة "يهلوم" المتخصصة في الهندسة القتالية وحيدًا في وسط قطاع غزة لمدة 40 دقيقة دون أي دعم.

ووفقًا للصحيفة، وقعت الحادثة يوم الثلاثاء في محور موراغ، الواقع بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، حيث انفصل الجندي عن وحدته ليبقى بمفرده في منطقة تُعد من أخطر مناطق القتال، قبل أن يتمكن من الالتحاق لاحقًا بقوة تابعة للواء "غولاني".

الجيش الإسرائيلي أعلن أنه فتح تحقيقًا في الحادث، واعتبر ما جرى "حادثة خطيرة" تتطلب مراجعة عاجلة لإجراءات التنسيق والاتصال بين الوحدات العاملة داخل غزة.

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قطاع غزة محور موراغ خان يونس رفح الجيش الإسرائيلي
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