السفينة "هيومانيتي 1" تنقذ 69 مهاجرا بينهم رضيع وقاصرين في البحر المتوسط

تونس- (د ب أ)

أعلنت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" إنقاذ 69 مهاجرا بينهم قاصرين ورضيع في عمليتين منفصلتين في البحر المتوسط ليل الأربعاء/الخميس.

وتدخلت سفينة "هيومانيتي1" لإنقاذ القارب الأول وكان على متنه تسعة أشخاص من دون سترات نجاة بينما كانت رائحة الوقود تفوح من القارب.

وبعد ساعات عثرت سفينة الإنقاذ على القارب الثاني الذي كان محملا بـ60 مهاجرا بينهم رضيع وقاصرون غير مصحوبين.

وقالت المنظمة "يتلقى الناجون أفضل رعاية صحية ونفسية ممكنة".

ولم يتضح على الفور الجهة التي انطلق منها القاربان وما إذا كان هناك مفقودين من بين المهاجرين.

وتابعت المنظمة في بيانها على موقعها "مرة أخرى يتم انتهاك حقهم في الرسو في أقرب وقت ممكن.خصصت لنا السلطات الايطالية ميناء لا سبيتسيا في شمال إيطاليا على بعد 1200 كيلومتر".

ويعد طريق وسط البحر المتوسط أخطر طريق على حياة المهاجرين غير النظاميين، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتشير بيانات برنامج "مهاجرون مفقودون" التابع للمنظمة، إلى وفاة أو فقدان أثر 489 مهاجرا في البحر المتوسط حتى الآن في عام 2025 من بينهم 315 في طريق وسط المتوسط، حيث تنطلق القوارب بشكل خاص سواحل ليبيا وتونس.