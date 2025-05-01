إعلام حوثي: عدوان أمريكي بـ 5 غارات على محيط صعدة

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" أن طائرات أمريكية شنّت خمس غارات جوية على مناطق محيطة بمدينة صعدة، معقل الجماعة شمالي اليمن.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوترات، بعدما استأنفت الولايات المتحدة، في 15 مارس الماضي، هجماتها ضد الحوثيين بناءً على أوامر من الرئيس ترامب، الذي دعا إلى تنفيذ "هجوم واسع" ضد الجماعة، مهددًا بـ"القضاء عليها تمامًا".

ورغم تلك التهديدات، واصلت جماعة الحوثي استهداف مواقع داخل إسرائيل وسفن تجارية في البحر الأحمر كانت في طريقها إلى الموانئ الإسرائيلية.

وصرّحت الجماعة أن هذه الهجمات تأتي "ردًا على استمرار إسرائيل في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، والتي تصاعدت منذ 18 مارس الماضي.