ترامب: سنعمل على إخراج الأسرى لدى حماس

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستبذل جهودها للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" في أقرب وقت ممكن.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أن هناك أسرى سبق أن تم تحريرهم، بينما يعمل من يحتجزون البقية على تأخير الإفراج عنهم لاستخدامهم كدروع بشرية، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن بعض عائلات المحتجزين باتوا يطالبون بعودة أحبّائهم حتى وإن كانوا قد لقوا حتفهم، في ظل الغموض حول مصيرهم.

وأوضح ترامب أن بعض الأسرى المفرج عنهم تحدّثوا عن "معاملة سيئة للغاية" من قبل حركة حماس خلال فترة احتجازهم.