قاض فيدرالي أمريكي يمنع ترحيل الفنزويليين بموجب قانون قديم

دينفر (أمريكا)- (أ ب)

منع قاض فيدرالي أمريكي، اليوم الخميس، ترحيل أي فنزويليين من جنوب تكساس بموجب قانون وقت الحرب الذي يعود إلى القرن الثامن عشر.

ويعد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فرناندو رودريجيز الابن هو أول قاض يصدر حكما بأنه لا يمكن استخدام قانون الأعداء الأجانب ضد أشخاص تزعم الإدارة الأمريكية الجمهورية أنهم أعضاء في عصابات تغزو الولايات المتحدة.

وقال رودريجيز في قراره: "لا المحكمة ولا أطراف القضية تشكك في أن السلطة التنفيذية تملك صلاحية احتجاز وترحيل الأجانب الذين يرتكبون أنشطة إجرامية داخل الولايات المتحدة."

لكنه أضاف بأن: "استناد الرئيس إلى قانون الأعداء الأجانب من خلال الإعلان الرئاسي يتجاوز نطاق القانون ويتعارض مع المعنى الواضح والبسيط لأحكامه.