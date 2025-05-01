"صحة غزة" تطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ القطاع من المجاعة والأمراض

وكالات

جددت وزارة الصحة في قطاع غزة مناشدتها للمجتمع الدولي، بضرورة التحرك الفوري والضغط لكسر الحصار المفروض على القطاع، محذرة من كارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة آلاف المدنيين، وعلى رأسهم الأطفال.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن آلاف الأطفال قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة منذ بداية العدوان، فيما يواجه آلاف آخرون خطر المجاعة نتيجة الحصار المشدد ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن الأوضاع الصحية باتت كارثية، مع تفشي الأمراض بسبب تدمير المستشفيات، ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، مطالبة بإرسال فرق طبية بشكل عاجل إلى القطاع.

ودعت الوزارة منظمة الصحة العالمية وحكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتها، والتحرك العاجل لكسر الحصار، مؤكدة أن "كل دقيقة تمر قد تعني فقدان طفل جديد".

واختتمت الوزارة مناشدتها بدعوة كل أصحاب الضمير الحي إلى التعبير عن تضامنهم مع غزة، من خلال الوقفات والمسيرات السلمية في مختلف أنحاء العالم.