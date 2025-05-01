بدلا من تقديم الرعاية الصحية الشاملة.. إدارة ترامب تدعو لعلاج الشباب المتحولين جنسيا

واشنطن- (أ ب)

دعت إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس، في تقرير مطول لمراجعة برنامج الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا، إلى الاعتماد بشكل أكبر على العلاج السلوكي بدلا من الرعاية الطبية الشاملة التي تؤكد الجنس للشباب الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية.

ويشكك تقرير الصحة والخدمات الإنسانية في المعايير التي يتم على أساسها معاملة الشباب المتحولين جنسيا الصادرة عن الرابطة المهنية العالمية لصحة المتحولين جنسيا، ومن المرجح أن يتم استخدامه لتعزيز التحول المفاجئ للحكومة في كيفية رعاية مجموعة فرعية من المواطنين أصبحت محور جدل سياسي.

ويأتي تقرير "أفضل الممارسات" الجديد هذا كرد على أمر تنفيذي أصدره ترامب بعد أيام من ولايته الثانية ينص على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية عدم دعم عمليات التحول بين الجنسين لأي شخص دون التاسعة عشر.

وقال الدكتور جاي باتاتشاريا مدير المعاهد الوطنية للصحة في بيان له:" مهمتنا حماية أطفال أمتنا - وليس تعريضهم لتدخلات طبية لا أصل لها ولا رجعة فيها ... ينبغي أن نتبع المعيار الذهبي للعلم، وليس أجندات الناشطين."