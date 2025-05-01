قطر أمام العدل الدولية: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية والتجويع سياسة ممنهجة

وكالات

أكد وفد دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل لم تنه احتلالها للأراضي الفلسطينية، بل واصلت ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، لاسيما في قطاع غزة، حيث تعكس كل جنازة تُشيّع يوميًا في الضفة الغربية صورةً لما يحدث من مجازر في القطاع المحاصر.

واعتبر الوفد أن ممارسات الحرب الإسرائيلية تكشف عن استهتار تام بالحياة البشرية، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة فورًا بإلغاء القانون الذي أقرته في 28 أكتوبر الماضي ضد وكالة الأونروا، والذي يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وأشار الوفد القطري إلى أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين وتبتز بها شعبًا بأكمله، في وقت يُمارَس فيه التجويع كسياسة ممنهجة ترقى إلى جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي.

وأضاف أن الوساطة التي قامت بها قطر ومصر والولايات المتحدة نجحت في فتح شريان حياة مؤقت لقطاع غزة، قبل أن تعمد إسرائيل إلى إغلاقه مجددًا، الأمر الذي ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.

وحذر الوفد من أن إسرائيل تدمر جيلاً كاملاً من الفلسطينيين، خاصة الأطفال، الذين حُرموا من التغذية الكافية رغم التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

وأشار الوفد إلى أن القطاع الصحي في غزة انهار بشكل شبه كامل نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ما يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية ويفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل.