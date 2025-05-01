برنامج الأغذية: لم يتبق لدينا أي غذاء لتوزيعه في قطاع غزة

وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي إنه لم يتبق لديه أي غذاء لتوزيعه في قطاع غزة.

وتمنع إسرائيل دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في غزة "تجاوز كل حدود التصور".

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن الوضع في قطاع غزة "كارثي" وإن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف أن تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع

تقليص الدول المانحة مساهماتها.

ومضى قائلا "نشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية".