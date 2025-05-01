إعلام أمريكي: رحيل مستشار الأمن القومي الأمريكي ونائبه من البيت الأبيض

وكالات

كشفت مصادر مطلعة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز ونائبه أليكس وونغ يستعدان لمغادرة منصبيهما في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن تتم الاستقالة رسميًا يوم الخميس، وذلك بحسب ما نقله موقع cbs نيوز الأمريكي.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الجدل الذي أثاره والتز في مارس الماضي، عندما أعدّ محادثة عبر تطبيق "سيجنال" تضمنت خطأً بإضافة الصحفي جيفري غولدبرغ من مجلة "ذا أتلانتيك"، الأمر الذي أدى إلى كشف نقاشات حساسة مع مسؤولين كبار في الأمن القومي حول خطط محتملة لضرب أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

ونشر غولدبرغ لاحقًا تقريرًا عن الواقعة، حذف منه تفاصيل العمليات في البداية، لكنه أعاد نشرها بعد أن نفى كبار المسؤولين - من بينهم وزير الدفاع بيت هيغزيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف - أن تكون تلك المعلومات سرية أو خضعت للتسريب.

وفي أعقاب تأكيد والتز سرًا صحة ما ورد في التقرير، ناقش مسؤولون في البيت الأبيض فكرة استقالته، إلا أنه لم يتقدم بها رسميًا، كما لم يطلب منه الرئيس دونالد ترامب التنحي. بل على العكس، أبدى ترامب دعمه العلني له، واصفًا إياه بـ"الرجل الصالح" الذي "تعلّم درسًا".

وشغل أليكس وونغ، سابقًا منصب نائب الممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية في إدارة ترامب الأولى، إلى جانب توليه منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وكان ترامب قد أشار خلال تعيينه إلى أن وونغ لعب دورًا محوريًا في التفاوض على القمة التي جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.