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وزير خارجية عُمان يعلن تأجيل المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية

05:55 م الخميس 01 مايو 2025

وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي

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دبي، الإمارات العربية- (أ ب)

أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم الخميس عن تأجيل المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي كان مقررا لها يوم السبت.

وقال وزير الخارجية العماني في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع "إكس": لأسباب لوجستية، نُعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مُقررًا مبدئيًا يوم السبت 3 مايو. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين.

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بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان المباحثات النووية إيران الولايات المتحدة
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