وزير خارجية عُمان يعلن تأجيل المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية
دبي، الإمارات العربية- (أ ب)
أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم الخميس عن تأجيل المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي كان مقررا لها يوم السبت.
وقال وزير الخارجية العماني في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع "إكس": لأسباب لوجستية، نُعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مُقررًا مبدئيًا يوم السبت 3 مايو. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين.
For logistical reasons we are rescheduling the US Iran meeting provisionally planned for Saturday May 3rd. New dates will be announced when mutually agreed.
— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 1, 2025
فيديو قد يعجبك: