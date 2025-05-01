الرئيس الإماراتي يستقبل الرئيس اللبناني ويؤكد على دعم أمن واستقرار بيروت

(وكالات)

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر الشاطئ بأبوظبي، ضمن زيارة عمل رسمية شهدت محادثات موسعة شملت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وبحسب البيان المشترك الصادر عقب اللقاء، رحب الشيخ محمد بن زايد بضيفه اللبناني، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في توثيق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الإمارات على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

بدوره، أعرب الرئيس اللبناني عن شكره لدولة الإمارات على مواقفها الثابتة والداعمة للبنان في مختلف المراحل، مثمناً الدعم الإماراتي المستمر سواء على المستوى السياسي أو التنموي أو الإنساني، ومؤكداً التزامه بالمضي قدماً في ترسيخ العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي والحكومي، من خلال زيارة مرتقبة لمكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء الإماراتية إلى بيروت، وذلك بهدف نقل التجارب الناجحة في تطوير الأداء الحكومي والتميز المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين العام والخاص في لبنان.

كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال إماراتي – لبناني مشترك، وبحث مشاريع تنموية عبر وفد من صندوق أبوظبي للتنمية سيزور لبنان لتقييم فرص التعاون المشترك.

وشملت نتائج الزيارة أيضاً الاتفاق على تسهيل حركة التنقل بين البلدين، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر المواطنين من الطرفين، إضافة إلى بحث رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، بما يعكس جدية الطرفين في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات استراتيجية.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصاً الأوضاع في الساحة اللبنانية، حيث اطلع الشيخ محمد بن زايد على قراءة الرئيس عون للتحديات التي يمر بها لبنان. وقد جدد الرئيس الإماراتي تأكيده على أن لبنان "يُعد من ركائز العمل العربي المشترك"، مشيراً إلى أهمية العمق العربي الاستراتيجي للبنان في ظل أزمات متشابكة تمر بها المنطقة.