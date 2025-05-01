الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله جنوبي لبنان

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصرا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله وآخر من الحزب في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر الماضي، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل إلى مواجهة مفتوحة في سبتمبر 2024.

ولكن إسرائيل واصلت شنّ ضربات على لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح لحزب الله إعادة بناء قدراته.