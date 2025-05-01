البيت الأبيض: على إيران أن تفهم أن ترامب يريد السلام ومستعد لإبرام صفقة

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الخميس، إن على إيران أن تفهم أن الرئيس دونالد ترامب يريد السلام ومستعد لإبرام صفقة.

وشدد والتز، على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، كما أنه لا يمكنها تمويل منظمة إرهابية "الحوثيين" تهاجم الأصول الأمريكية والشحن الدولي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، فرض عقوبات على سبعة كيانات منخرطة في تجارة المنتجات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية، في إطار سياسة الضغط القصوى على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة صنّفت سفينتين على أنهما "ممتلكات محظورة" بسبب ارتباطهما بتجارة النفط الإيراني، مشددًا على أن إدارة الرئيس ترامب كانت ملتزمة بإيصال صادرات إيران غير المشروعة من النفط إلى "الصفر".

وأكد "روبيو"، أن واشنطن ستواصل اتخاذ خطوات إضافية لمحاسبة إيران وكافة شركائها المتورطين في التهرب من العقوبات الأمريكية.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، العقوبات الأمريكية على طهران وعلى دول أخرى بذريعة التعاون معها في مجالات اقتصادية.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة دليل على إصرار واشنطن على عرقلة التعاون بين الدول، مؤكدة أن واشنطن مستمرة بسياساتها العدائية ضد الشعب الإيراني والعقوبات الجديدة جائرة وتنتهك القانون الدولي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن عقوبات واشنطن دليل على غياب حسن النية والجدية لدى الجانب الأمريكي في دفع مسار الدبلوماسية.